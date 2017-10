Timo Roosen verschalkt het peloton op Neeltje Jans

Roosen mocht het zegegebaar maken. Roosen mocht het zegegebaar maken.

Timo Roosen (LottoNL-Jumbo) is de eerste naam op de erelijst van de Tacx Pro Classic. De gloednieuwe eendagswedstrijd in Zeeland kreeg met Van der Hoorn en Groenewegen een volledig Nederlands podium. Dimitri Claeys was de eerste Belg, op de 5e plaats.