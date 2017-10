VIDEO: Verplicht rijexamen voor jonge wielrenners: "Wie niet slaagt, mag weg niet op"

Het testmoment vindt plaats in officiële testcentra die geografisch verspreid zijn over Vlaanderen. Wie slaagt voor de proef kan starten met wielrennen in competitieverband. Wie niet slaagt, krijgt nog vier herkansingen. Per test zijn er drie pogingen. Wie overgaat naar een hogere categorie, legt opnieuw een test af met specifieke inhoud voor die hogere categorie.

“Wie niet slaagt, mag de weg niet op”, zegt Van Lancker. “Maar het is niet de bedoeling jongeren te ontmoedigen. Integendeel. Wie niet slaagt, krijgt uitgebreide feedback, waar hij of zij mee aan de slag kan en zich kan voorbereiden op een nieuwe poging."

Jongens en meisjes die zich willen voorbereiden op de specifieke wielerdisciplines of meer info wensen over de Cycling Vlaanderen Proef, kunnen steeds terecht bij hun club of bij Cycling Vlaanderen (www.wielerbondvlaanderen.be).