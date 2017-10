Manager van Jan Bakelants: "Er is licht aan het einde van de tunnel"

Bakelants is donderdag met een vliegtuig van Italië naar België gebracht. "Het zijn lange dagen geweest voor Jan. Het is een opluchting voor hem en zijn entourage dat Jan nu weer in het land is, dat de operatie volgt en het herstel daarna kan starten."

"Jan heeft de voorbije dagen natuurlijk veel moeten stilliggen. Dat was geen aangename situatie. Door de medicatie was hij ook nog eens versuft en slaperig. Maar het belangrijkste was dat de pijn onder controle bleef, waardoor het toch iets draaglijker werd."

Na de operatie in Leuven kan Bakelants aan zijn revalidatie beginnen. Smets doet daar geen grote uitspraken over. "Ik ken Jan als een vechter en optimist. Dus ook dit obstakel zal hij overwinnen. Hij heeft al enkele blessures gehad. Topsporters hebben een uitzonderlijke mentaliteit, waardoor een revalidatie sneller verloopt dan bij gewone mensen."

"Het is de bedoeling om terug te keren als wielrenner, maar het is te vroeg om daar een datum op te plakken. Eigenlijk hebben we over het vervolg van zijn carrière nog niet gesproken. Zijn verzorging is momenteel het belangrijkste. Dat hij nu in handen is van specialisten geeft Jan moed. Er komt licht aan het einde van de tunnel."