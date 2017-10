Toptalent Philipsen krijgt profcontract bij ploeg van Axel Merckx

Hagens Berman Axeon is een Amerikaanse ploeg, die vanaf volgend seizoen een ProContinentaal team is. Dat betekent dat Philipsen een profcontract krijgt en dus eigenlijk neoprof wordt.

"Maar we zullen vooral rijden in het beloftecircuit", zegt Philipsen. "Hagens Berman Axeon wordt volgend seizoen procontinentaal, omdat het weer wil deelnemen aan de Tour of California. Dat is belangrijk voor de sponsors. Voor de rest zullen we niet veel tussen de profs rijden."