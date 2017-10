Boonen: "Onderhandel met Quick-Step om iets voor hen te doen"

Tom Boonen zwaaide na Parijs-Roubaix af. Maar van rustig uitbollen was er de voorbije maanden geen sprake.

"Ik heb wel meer vrije tijd en het leven is anders, maar de dagen zijn nog altijd goed gevuld", vertelde Boonen op de voorstelling van zijn nieuwe boek "Jaren van Bewondering".

"Na mijn carrière wilde ik minstens een half jaar niet te veel 'moeten'. In die zaken heb ik de voorbije maanden wat meer energie gestoken en dat heeft me deugd gedaan. Tot het einde van dit jaar zal dat nog wel zo zijn gangetje gaan. Al is het wel druk."

"Ik probeer twee keer in de week een voormiddag vrij te houden om te fietsen, maar dat lukt me niet altijd. Nu lonkt de toekomst. Ik ben in vergevorderde onderhandelingen met de ploeg (Quick-Step Floors) om voor hen iets te gaan doen. We zien wel hoe dat uitdraait."