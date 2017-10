Veuchelen (39) hangt zijn fiets aan de wilgen

Frederik Veuchelen voelde zich als renner vooral in zijn sas in marathon-ontsnappingen. Eén keer werd hij daarvoor beloond: in Dwars door Vlaanderen 2006. Als enige overlevende van de lange vlucht bleef hij toen het peloton voor.

Veuchelen reed de voorbije 9 jaar in dienst van Hilaire Van der Schueren (bij Vacansoleil en Wanty-Groupe Gobert). In Putte-Kapellen neemt hij dinsdag afscheid als profrenner.

"Maar ik wil graag actief blijven in de sport en het wielrennen", zegt Veuchelen op Facebook. "Momenteel begeleid ik al enkele sporters en wielrenners. En ik ben van plan om me bij te scholen op verschillende gebieden."