Bakelants wordt vrijdag in België met spoed geopereerd aan gebroken lendenwervel

Zijn ouders, zijn vriendin Daphne en zijn dochtertje Julia vertoeven sinds maandag in Italië om Bakelants bij te staan. "Zij zijn erg onder de indruk van wat er gebeurd is, maar iedereen is zeer opgelucht dat hij naar België wordt gerepatrieerd en daar geopereerd zal kunnen worden", luidt het in het persbericht van zijn ploeg.

"Nadien wacht hem uiteraard nog een lange revalidatie. Gezien de omstandigheden, is het moeilijk om te reageren op de vele berichten van steun, die hij enorm apprecieert. Jan en zijn familie danken iedereen om hen in deze moeilijke periode de nodige rust te gunnen, waarin zijn verder herstel prioritair is."