VIDEO: Hofland klopt Vermeulen in gloednieuwe Famenne Ardenne Classic

Voor Hofland was het de eerste zege van het seizoen. Voor Hofland was het de eerste zege van het seizoen.

De laatste koers op Waalse bodem was spek voor de bek van de Nederlander Moreno Hofland (Lotto-Soudal). In de sprint was hij een zucht sneller dan onze landgenoot Emiel Vermeulen (Roubaix).