Nederlander valt werelduurrecord Wiggins aan: "Een uur lomp hard trappen"

54 kilometer en 526 meter. Twee jaar geleden verpulverde Bradley Wiggins het werelduurrecord (foto), maar een Nederlands duo heeft uitgerekend dat het nog straffer kan.

"Wiggins reed in Londen op een laaglandbaan, bij een hoge luchtdruk. Het was een commercieel feestje", vertelt bewegingswetenschapper Jim van den Berg in het Algemeen Dagblad. "Daardoor staat het uurrecord nog niet zo scherp als het had kunnen staan."

Van den Berg begeleidde Thomas Dekker bij zijn werelduurrecordpoging en verzamelde immens veel data. Hij rekende uit dat op de wielerpiste van het Mexicaanse Aguascalientes, op bijna 2.000 meter hoogte, meer mogelijk is. De luchtdruk is er lager, waardoor je minder vermogen moet trappen voor dezelfde snelheid.