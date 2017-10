Belaey hopt over Unesco-werelderfgoed in Azerbeidzjan

De beelden in de modder waren de moeilijkste om te schieten. Ik zag er achteraf wel 10 jaar jonger uit.

"Echt een eer om hier te mogen rijden", zegt hij. "Alles is gefilmd in drie dagen. Geen show, geen valmatten, geen repetitie. 100% focus en concentratie. Gewoon gaan."

"En dat was niet vanzelfsprekend. De ondergrond is echt oneffen, en je moet constant rekening houden met de vorm van de rotsen. Over die tekeningen heb ik natuurlijk niet gereden."

"De beelden in de modder waren de moeilijkste om te schieten. Het methaangas duwde me omhoog, en die modder is ijskoud. Ik zag er achteraf wel tien jaar jonger uit", lacht Belaey.