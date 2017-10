Indrukwekkende prijzencollectie Marianne Vos staat op de hooizolder

In de proloog van de Lotto Belgium Tour moest Marianne Vos vrede nemen met de tweede plaats. Jolien D'hoore was 17 honderdsten sneller in Nieuwpoort.

"Tweede is ook goed", vindt haar vader, "maar dat wil ze niet horen. Dan wordt ze woest."

"Neen, daar heb je niks aan", antwoordt Vos. "In de sport is tweede niks. Ook al is het maar zo'n verschil."