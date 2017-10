Bjorg Lambrecht (20) maakt in 2018 profdebuut bij Lotto-Soudal

Lambrecht kan al een mooi palmares voorleggen. Zo won hij dit jaar Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften. Voorts haalde hij ritwinst in de prestigieuze Ronde van de Isard, waar hij in 2016 de eindwinnaar van was. Hij zegevierde dit jaar ook in een rit en het eindklassement van de Grote Prijs Priessnitz spa, de vroegere Vredeskoers, in Tsjechië.

In de Ronde van de Toekomst moest hij enkel de Colombiaan Bernal voorlaten en op het WK was hij de enige Belgische belofte die zich liet opmerken.