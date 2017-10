De Plus na dramatische val: "Het is een mirakel dat ik dit heb overleefd"

Laurens De Plus en Jan Bakelants waren niet de enige renners die op die vermaledijde plaats uit de bocht gingen. Hier en daar hoor je dat de Italiaanse wegen onveilig zouden zijn. De Plus ziet dat anders. "Dit had in elke afdaling kunnen gebeuren, ook in Frankrijk of Spanje. Afdalingen in Italië zijn wel iets technischer en dus vaak gevaarlijker."

"Ze hadden misschien wel een seingever op die plaats kunnen zetten, want het was wel degelijk een gevaarlijke bocht. Het is niet toevallig dat daar zoveel renners zijn gecrasht."