Valverde: "Rijd liever geen Tour met Landa en Quintana in de ploeg"

Gisteren was het exact 100 dagen geleden dat Alejandro Valverde crashte in de openingstijdrit van de Tour. "El Imbatido" brak daarbij zijn knieschijf en stond voor een zware revalidatie.

"Maar ik voel me weer goed", vertelt Valverde aan El País. "Ik train ondertussen 700 kilometer per week. En mijn trainingsmakkers zeggen dat ik weer minstens even goed ben als voor die zware val."

"Een week geleden belde ik met ploegbaas Unzue omdat ik wou starten in Milaan-Turijn. Maar de ploeg heeft dat uiteindelijk geweigerd."