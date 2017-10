Lotto-Soudal legt Armée vast tot en met 2020

Sander Armée (31) had voor dit seizoen nog nooit een profzege behaald. Maar in de Ronde van Spanje veegde hij die nul weg. Na een knap nummertje juichte Armée in de slotweek op een aankomst bergop.

"Ik wil in de toekomst nu en dan nog een keer een wedstrijd proberen te winnen", zegt Armée. "Voor de Vuelta had ik al eventjes het gevoel dat het erin zat, op fysiek vlak, maar het moet allemaal een beetje meezitten."

Armée draagt al sinds 2014 het Lotto-shirt. "Het is leuk dat ik in deze aangename omgeving kan blijven werken", zegt de klimmer. "Ik kan in verschillende soorten wedstrijden de kopmannen bijstaan. En ik krijg soms ook mijn eigen kans. Ik ben blij met deze situatie."