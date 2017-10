Bakelants blijft op intensieve zorg na zware val in Lombardije

Gisteren was een rampdag voor enkele Belgen in de Ronde van Lombardije. Jan Bakelants en Laurens De Plus kwamen op identiek dezelfde plaats ten val en vlogen over de vangrail de dieperik in.

De Plus kwamen er zonder breuken van af. De ravage bij Bakelants was groter: 7 gebroken ribben en 2 gebroken ruggenwervels.

De breuk in 1 van die ruggenwervels is niet stabiel en daardoor mag Bakelants voorlopig niet verplaatst worden. Hij ligt op de afdeling intensieve zorg in een Italiaans ziekenhuis.

Zijn familie heeft ons laten weten dat Bakelants nog veel pijn heeft. Hij ligt helemaal alleen en kan niks anders doen dan naar het plafond kijken. Vandaag reist de familie van Bakelants hem achterna. Het is nog onduidelijk of hij geopereerd wordt in Italië.