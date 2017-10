Dumoulin mist Lombardije door de griep

Dumoulin was één van de kopmannen bij Sunweb voor de laatste wielerklassieker van het seizoen. "Door het wegvallen van Tom missen we één van onze leiders. We zullen ons tactisch plan voor de wedstrijd dus moeten herbekijken", lezen we in een korte mededeling van Sunweb.

De winnaar van de Giro en de WK-tijdrit wordt in de selectie van de Duitse WorldTour-formatie vervangen door Laurens ten Dam.