Edward Theuns wint laatste wedstrijd op West-Vlaamse bodem

"Dit was pas mijn tweede zege van het seizoen, na eerder een etappe in de BinckBank Tour", vertelde Theuns na afloop. "Het was een lastige koers met de hevige wind die op het parcours stond. Toen ik over de finish kwam, was ik zelf ook niet zeker van mijn stuk, maar na het bekijken van de finishfoto werd ik toch tot winnaar uitgeroepen."

"Ik trek nu nog naar de Ronde van Turkije (10-15 oktober). Daarna zit mijn seizoen er eindelijk op. Half november leg ik de basis voor volgend jaar. Ik ga in 2018 bij Team Sunweb aan de slag. Een mooie overstap naar een ploeg waarin ik tijdens de klassiekers een meer vooruitgeschoven rol zal krijgen."