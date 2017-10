Tijdritkampioene Ann-Sophie Duyck trekt naar "wereldteam" Cervélo Bigla

Duyck komt over van het Britse Drops Cycling Team, nadat ze al bij Lotto-Belisol en Topsport Vlaanderen gefietst had. "Dit is een nieuwe stap in mijn carrière", zegt Duyck op de website van haar nieuwe team.

"Ik kijk ernaar uit om het team aan overwinningen te helpen. Ik wil de sprinttrein bevolken, in ontsnappingen zitten, de leiderstrui beschermen, meedoen met de tijdritploeg... Het belangrijkste is dat we winnen als team."

Duyck schat haar nieuwe werkgever enorm naar waarde: "Cervélo Bigla is een wereldteam met een enorm respect voor tijdrijden. Het is een erg professionele ploeg die de rensters op hun beste niveau laat presteren."

Teambaas Thomas Campana heet onze landgenote welkom: "Ann-Sophie vormt een duidelijke meerwaarde voor onze ambitieuze groep. We vinden als team het tijdrijden, een discipline waar ze steengoed in is, erg belangrijk. Maar onderschat Ann-Sophie ook niet in wegwedstrijden. We geloven rotsvast in haar kwaliteiten."