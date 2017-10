BMC zet Samuel Sanchez op straat na positief B-staal

Samuel Sanchez liep tegen de lamp in augustus voor de Vuelta. Samuel Sanchez liep tegen de lamp in augustus voor de Vuelta.

Samuel Sanchez is ontslagen bij BMC, nadat ook in het B-staal van de Spaanse veteraan sporen van het groeihormoon GHRP-2 is teruggevonden. Kort voor de Vuelta in augustus maakte de UCI bekend dat de 39-jarige renner op doping was betrapt bij een controle buiten competitie op 9 augustus.