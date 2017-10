Franklin Six, neefje van Frank Vandenbroucke: "Bewijzen dat ik een VDB ben"

Jean-Luc Vandenbroucke is de oom van Frank en de grootoom van Franklin. "Hij maakt deel uit van een buitengewone familie", zegt hij over de jonge renner. "Hij heeft ook een sterk karakter en veel wilskracht. Met een oom als Frank ligt er natuurlijk heel wat druk op zijn schouders. Frank is er nog altijd, we praten vaak over hem. Voor Franklin is hij, ondanks alles, een voorbeeld."

Wat voor carrière ziet Vandenbroucke voor Franklin Six? "Het is veel te vroeg om dat te zeggen. Hij is nog jong en we moeten veel geduld hebben met hem. Als hij ergens start, wijst iedereen naar hem. Mensen letten meer op zijn prestaties dan op die van andere renners."