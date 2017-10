Nibali en Pinot bijten tanden stuk op verrassende Geniez in Varese

In de aanloop naar de Ronde van Lombardije (zaterdag) mochten de klimgeiten vandaag hun benen nog eens testen in de Tre Valli Varesine.

Vorig jaar was Sonny Colbrelli het grote feestvarken in Varese. Zijn team Bahrain-Merida wou de Italiaan een 2e champagnefles op een rij bezorgen. Visconti en co controleerden de koers, maar gooiden het over een andere boeg toen Colbrelli van het voorplan verdween.

De beresterke Visconti legde er op de slothelling het zweepje op. Kopman Nibali nam over en kreeg enkel Thibaut Pinot mee in zijn zog. Een sprint met zijn tweeën leek in de maak, totdat Geniez en Ulissi nog kwamen aanpikken. Geniez haalde het uiteindelijk na een prangende spurt.