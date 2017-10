Zo vader zo zoon: Rumsas Junior betrapt op doping

De Rumsas-clan wordt al jaren in verband gebracht met doping. Vader Raimondas Rumsas Sr. eindigde in de Tour van 2002 op de 3e plaats. In die Tour werd zijn echtgenote Edita betrapt met een wagen vol dopingproducten terwijl ze op de terugweg was van de Tour. Rumsas zou uiteindelijk in 2003 positief testen op EPO.

In mei werd de Litouwse familie getroffen door een drama. Linas, de jongste telg, overleed op 21-jarige leeftijd. De politie vermoedt dat er een verband is met verboden middelen.

En nu komt ook de andere zoon, Raimondas Rumsas Junior, in het nieuws doordat hij betrapt is op groeihormoon. De positieve test dateert van 4 september, bij een controle buiten competitie.