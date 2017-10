Pijnlijk: Turgis juicht in Eurométropole Tour maar McLay wint nog

Oliver Naesen die Groenewegen vorig seizoen "een deb" noemde in de Eurométropole Tour, behoort ondertussen tot het collectieve geheugen. Maar ook de editie van dit seizoen had een speciale ontknoping.

Toen Anthony Turgis zich in de slotkilometer losmaakte uit een elitegroepje, leek de vogel gaan vliegen. Maar Turgis viel stil, voelde de aanstormende groep in zijn nek hijgen en gooide als een stervende zwaan zijn armen in de lucht.

Maar dat was veel te vroeg, want de juichende Turgis werd in de slotmeters nog voorbijgeraasd door Dan McLay en Kenny Dehaes, die 2e eindigde. Belgisch kampioen Oliver Naesen toonde zich samen met Devenyns bedrijvig in de finale en moest vrede nemen met de 6e plaats.