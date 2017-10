Feest voor Astana in Almaty: ritzege voor Fuglsang, eindwinst voor Loetsenko

Dat de eindzege in de Tour of Almaty voor Loetsenko zou zijn stond in de sterren geschreven. De Kazach won de koers in eigen land al elke jaar sinds 2014. Gisteren won hij opnieuw de openingsetappe en dus kon hij vandaag de kat uit de boom kijken.

Hij was niet ongerust over het kopgroepje dat de openingsfase kleurde en in de slotfase nam Astana het initiatief. Fuglsang ging in de aanval in de heuvelachtige slotfase.

Die tactiek loonde want de Deen bezorgde de ploeg zo de ritzege en achter zijn rug reed Loetsenko naar eindwinst.