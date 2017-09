Titelverdediger Chaves mist Ronde van Lombardije door breuk in schouderblad

2017 is het niet jaar van Esteban Chaves. De Colombiaanse pocketklimmer lag het hele voorjaar in de lappenmand met tendinitis. En bij zijn eerste Tour-deelname kwam hij er niet aan te pas. Onder meer door het overlijden van zijn masseuse.

Chaves - die vorig jaar op het eindpodium stond van de Giro en de Vuelta - wou zijn seizoen nog opsmukken in het najaar. Maar een val in de finale van de Ronde van Emilia vandaag gooit roet in het eten. Chaves liep een breuk op in zijn schouderblad en kan zo zijn titel in de Ronde van Lombardije niet verdedigen volgend weekend.

"Zo wou ik mijn seizoen niet beëindigen", reageert Chaves. "Maar het is maar een breuk, er zijn veel ergere dingen in het leven. Vanaf nu leg ik mijn focus op volgend seizoen."