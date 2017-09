VIDEO: De slagbomen in Parijs-Roubaix en de boog van Yates: dit pakt de UCI aan

Dat opblaasbare bogen vanaf volgend jaar moeten voorzien zijn van 2 generatoren en vanaf 2022 enkel nog gebruikt mogen worden aan de startlijn, zal Adam Yates ongetwijfeld toejuichen.

De jonge Brit was in de Tour vorig jaar weggereden uit het peloton, maar net toen hij onder de boog van de laatste kilometer passeerde, zakte het gevaarte in elkaar. Iemand was met zijn riem blijven haken achter een kabel, waardoor de stekker uit de generator werd getrokken.

Yates kreeg de boog op zijn hoofd en kwam zwaar ten val. Hij had hechtingen nodig aan zijn kin, maar kon de Tour wel uitrijden.