Gesloten slagboom negeren in de koers? Dat is dan 1 maand schorsing en een boete

In rittenkoersen gebeurt het wel eens dat het halve peloton een snipperdag neemt en ruim buiten tijd de aankomst bereikt, omdat de renners weten dat zo'n grote groep toch wordt opgevist door de jury. De straf voor die renners was tot nu toe beperkt: ze verloren in de nevenklassementen het aantal punten dat de ritwinnaar in die rit verdiende.

De UCI wil renners ontmoedigen om collectief buiten tijd te komen door die sanctie zwaarder te maken. Wie de tijdslimiet overschrijdt, maar toch wordt opgevist, verliest al zijn punten in de nevenklassementen.