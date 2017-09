Freire: "Niveau van wielerpeloton ligt lager dan in mijn tijd"

Oscar Freire (41) zette 5 jaar geleden een punt achter zijn carrière. Met 3 zeges in Milaan-Sanremo, winst in Gent-Wevelgem, de groene trui en 3 wereldtitels kan de Spanjaard zwaaien met een blinkende erelijst.

Maar de huidige generatie is volgens Freire niet vergelijkbaar met de zijne. "Sagan start tegenwoordig in elke eendagskoers als topfavoriet", zegt de Spanjaard aan Sporza.

"Sagan sprint goed en klimt het best van alle sprinters. Als het parcours niet te veel bergop is, is hij de beste van alle renners. Maar hij heeft niet veel rivalen in WK’s en andere wedstrijden en dat was 6 à 8 jaar geleden ondenkbaar."