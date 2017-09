Van Avermaet stopt z'n seizoen: "Trots dat ik kan afsluiten als beste van de wereld"

Dat Chris Froome ook al stopte met zijn koersjaar, speelde ook mee in de beslissing van Van Avermaet. De Tour- en Vuelta-winnaar was zijn laatste concurrent voor de nummer 1.

"Dat speelde sowieso mee. Had hij gekoerst, dan was ik er ook geweest. Ik sta op 1 van na de Ronde van Vlaanderen. Het zou stom zijn om in de laatste week je klassement uit handen te laten glippen."

"Ik ben trots dat ik kan afsluiten als beste van de wereld. Ik besef hoe moeilijk dat is. Vorig jaar had ik een superjaar en toen was ik maar 6e of 7e. Andere jaren was het zelfs heel moeilijk om in de top 10 te komen. Dat toont hoe sterk mijn jaar was en hoe regelmatig ik ben geweest."