Naesen wint voor eigen volk de Memorial Fred De Bruyne

De Memorial Fred De Bruyne kon rekenen op een mooi deelnemersveld. Naast WK-gangers Oliver Naesen en Jasper Stuyven stonden ook onder meer Edward Theuns, Jens Debusschere, Stijn Vandenbergh, Sep Vanmarcke en Lawrence Naesen aan de start.

In de 2e van 14 ronden moest de wedstrijd even geneutraliseerd worden na een valpartij waarbij heel wat renners betrokken waren.

Na de herstart regende het aanvalspogingen en uiteindelijk trok een groep van 29 renners de voorlaatste ronde in met een voorsprong van anderhalve minuut.

Belgisch kampioen Oliver Naesen toonde zich de snelste in zijn eigen Berlare. Hij haalde het voor Dimitri Peyskens en de Albanees Sefa Ylber, met wie hij in de slotkilometers was weggereden. Jens Debusschere won een handvol seconden later de sprint voor de 4e plaats.