Lotto-Soudal houdt dubbele ritwinnaar in Vuelta langer bij team

In 2016 kon Marczynski niet uitblinken door gezondheidsproblemen, maar dit seizoen liep het beter voor de Pool. Hij verzette bergen werk voor zijn ploegmaats en behaalde verrassend twee ritzeges in de Vuelta.

"De ploeg heeft altijd het vertrouwen behouden in mij, ook toen ik vorig jaar met gezondheidsproblemen kampte", zegt Marczynski. "Dit contract is weer een blijk van vertrouwen. Ik wilde heel graag in dit team blijven, het voelt aan als een grote familie."

"Ik houd van mijn werk als helper in het team, maar vind het ook heel fijn dat ik bij bepaalde gelegenheden mijn eigen kans mag gaan. Ook de komende jaren zal ik me volledig inzetten voor de ploeg en mijn eigen kansen proberen te grijpen wanneer die zich aandienen."