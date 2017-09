Backaert is 3e in eerste luik van Ronde van Toscane, Cummings wint

"Ik heb in de laatste 2 kilometer niet meer overgenomen", geeft Frederik Backaert toe. "Maar Cummings stak er in de sprint bovenuit. Voor de 2e plaats was het nog erg nipt met Bernal. Morgen is het aankomst bergop en dan is het de beurt aan Guillaume Martin bij onze ploeg."

"Zelf steek ik in een goeie vorm. Ik wil nog zoveel mogelijk koersen rijden. Ik stond 1e in het klassement van de meeste wedstrijddagen, maar de renners uit de Vuelta zijn me voorbijgestoken. Jammer dat ze de kermiskoersen niet meetellen. Anders stond ik zeker aan de leiding!"