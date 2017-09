Lucho Herrera heeft huidkanker: "Te veel in de zon gekoerst"

Bij zijn eerste deelname aan de Tour de France won de toen nog behoorlijk onbekende Herrera de etappe naar Alpe d'Huez. Later zou hij nog 2 ritten winnen én 2 bolletjestruien. In 1987 kende hij zijn grootste triomf met de eindwinst in de Ronde van Spanje.

Maar al die successen kwamen blijkbaar niet zonder een prijs. De 56-jarige Herrera wordt al 6 jaar behandeld voor huidkanker. "Ik laat mijn moed niet zakken, het gaat goed met mij."

Herrera lijkt de kanker stilaan bedwongen te hebben, maar hij blijft in behandeling om te voorkomen dat de ziekte terugkomt. "Door zijn overmatige blootstelling aan de zon blijft de kanker steeds terugkeren", zegt zijn dermatoloog.

Herrera wijt de huidkanker aan zijn vele uren in de zon tijdens de koers en op training. "Je denkt er niet aan om zonnecrème te smeren, omdat je er de tijd niet voor hebt", beseft hij nu.