De Weert: "Ik zou niets veranderen aan mijn tactiek, zelfs geen details"

"Je moet je eigen koers rijden als je met zo'n sterke ploeg aan de start staat. Dat was ook mijn tactiek bij de vorige kampioenschappen. We haalden wel goud met Van Avermaet in Rio en zilver met Victor Campenaerts op het EK tijdrijden. Nu worden we afgerekend op het resultaat, maar dat is te kort door de bocht."

Bondsvoorzitter Tom Van Damme zegt dat er een grondige evaluatie moet komen. "Maar dat gaat meer over de jeugd", aldus De Weert. "We hebben veel goede jongeren, maar ze komen uitgeblust toe op het WK. Ik denk dat de bondsvoorzitter heel tevreden is over mij."