Michel Wuyts: "De Belgen hebben jammerlijk gefaald"

"De erelijst van Merckx zal hij niet evenaren, maar die van Van Steenbergen, Binda en Freire (de andere renners met 3 wereldtitels) gaan er nog aan."

"Dat hij snel en sterk is en een perfect gevoel voor timing heeft, dat wisten we. Maar dat hij ook nog de beste speler is, dat hebben we vandaag gemerkt."

"Verstoppertje spelen. Daar blonk hij in uit. Klein en onmerkbaar is het peloton. Uiteindelijk is men hem uit het oog verloren. En dan is hij daar plots op 3 km van de streep. Op dat moment weet je dat hij gaat winnen. Hij is genadeloos."

Kan Sagan in 2018 zijn 4e wereldtitel op rij veroveren in Innsbruck? "Volgend jaar die stunt herhalen wordt moeilijk, maar ik ga niet zeggen dat het niet kan. In Innsbruck treffen we een klimparcours met een aantal keer een helling van 7 km. In de Tour heb ik hem dat soort stoten al zien uithalen."