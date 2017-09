Timothy Dupont ruilt Veranda's Willems-Crelan voor Wanty-Groupe Gobert

Ik wil tonen dat ik nog capabel ben om op het hoogste niveau te scoren. Ik hoop dat ik in staat ben om een aantal voorjaarsklassiekers te rijden. Wedstrijden als Gent-Wevelgem kan ik winnen in gunstige omstandigheden.

Dupont was het voorbije seizoen een schim van de zegekoning van vorig jaar en werd tijdens de BinckBank Tour door zijn team zelfs naar huis gestuurd wegens een dispuut.

"Bovendien ken ik het merendeel van de renners in de ploeg. Ik kom goed overeen met een aantal Belgen, specifiek met Guillaume Van Keirsbulck, mijn trainingspartner en beste vriend die dicht bij mij woont."

"Het zal moeilijk worden om 2016 te evenaren, maar ik wil zeker verschillende koersen winnen. Ik heb mijn snelheid niet verloren, dat bewees ik nog in Leuven. Ik heb een gecompliceerd jaar achter de rug, met talrijke problemen. Soms was ik geïsoleerd in de finale, maar kon toch nog twee wedstrijden winnen."

"In bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen wil ik me graag ten dienste stellen van de ploeg. Bovendien krijg ik een contract van twee jaar. Dat is een teken van vertrouwen en neemt een beetje druk weg."