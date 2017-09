Videoref doet intrede in de koers: "Niet alle subjectiviteit zal verdwijnen"

Het zal het deeltje subjectiviteit niet wegnemen. Denk maar aan het incident met Cavendish en Sagan in de Tour. Iedereen heeft daar beelden van gezien en iedereen heeft er een andere mening over.

"Dat had je bijvoorbeeld in het voorjaar met renners die gebruikmaakten van het fietspad. Soms werd dat gezien en bestraft, maar soms niet. En dan zat het spel op de wagen."

"Nu zal een videoref de hele koers volgen in de regiewagen van televisie. Hij kan zo dingen meteen signaleren aan de wedstrijdjury. Die kan zo beter en sneller bepaalde situaties beoordelen." De videoscheidsrechter zal zelf niets beslissen, maar wel fases doorgeven die de jury in de wagen niet kan zien."

"Iedereen heeft daar beelden van gezien en iedereen heeft er een mening over. Volgens de ene was dat een zware overtreding, volgens de andere niet. Discussies zullen er blijven, maar het is wel een stap in de goede richting."