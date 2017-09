Nieuwe koers "Great War Remembrance Race" moet uitgroeien tot klassieker

"Een unieke beleving: een combinatie tussen historiek en koers." "Een unieke beleving: een combinatie tussen historiek en koers."

Het organisatiecomité van Gent-Wevelgem en Flanders Classic stampen een nieuwe eendagsrace uit de grond. The Great War Remembrance Race springt in het gat tussen Hamburg en Plouay. In eerste instantie wordt het een 1.1-koers, "maar de ambitie is om uit te groeien te een gerenommeerde klassieker".