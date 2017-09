Kijk vanavond naar speciale WK-editie van Extra Time Koers

Extra Time Koers is sinds kort een vaste waarde in het voorjaar, maar enkele dagen voor de WK-wegrit bij de mannen kon een uitzending in september niet ontbreken.

Daarom vanavond een nieuwe episode, geheel gewijd aan het wereldkampioenschap dat deze week plaatsvindt in Bergen.

Er is niet alleen aandacht voor de mannen in de koers, ook de vrouwen krijgen waar ze recht op hebben. Zo kunt u onder meer een live-interview zien met Jolien D'hoore.