Lappartient volgt Cookson op als UCI-voorzitter

Lappartient volgt Cookson op.

In de marge van het WK in Bergen is er vandaag gestemd over een nieuwe UCI-voorzitter. De Brit Brian Cookson, voorzitter sinds 2013, krijgt geen 2e termijn. De Fransman David Lappartient volgt hem op aan het hoofd van de internationale wielerunie. De stemming was overduidelijk: 37 tegen 8.