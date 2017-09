Simon Gerrans zoekt op zijn 37e andere oorden op en trekt naar BMC

Simon Gerrans draait al sinds 2005 mee in het peloton. Na passages bij AG2R, Cervelo en Sky tekende hij in 2012 bij Orica. Bij die ploeg beleefde de Australiër zijn beste jaren. Hij won onder meer Milaan-Sanremo (in 2012) en Luik-Bastenaken-Luik (2014). Daarnaast wist hij in zijn carrière ook ritten te winnen in de 3 grote rondes en veroverde hij 4 keer de eindzege in de Tour Down Under.

Op zijn 37e kiest Gerrans nu voor een avontuur bij BMC. "Zijn ervaring in alle aspecten van deze sport en zijn uitgebreide arsenaal aan kwaliteiten maken van hem een geweldige aanwinst voor onze ploeg", zegt manager Jim Ochowicz.

"We verwachten dat hij een grote rol kan spelen van bij het begin van het seizoen tot op het einde. Hij zal vooral een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan Richie Porte en Greg Van Avermaet."

Gerrans zelf is opgetogen met zijn nieuwe ploeg. "Ik heb me altijd voorgesteld dat ik op het einde van mijn carrière wegkapitein zou zijn en mijn ervaring zou kunnen doorgeven", klinkt het. "Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen."