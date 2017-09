Vermote over zijn transfer naar Dimension Data: "Wil weer finales rijden"

"Ik ben 28 jaar en het is het moment om de kentering te maken. Dimension Data kwam op de proppen en ik voelde dat ze echt interesse hadden. Ze geloven ook dat ik meer kan dan alleen maar op kop rijden. Ze wilden iemand voor het klassieke voorjaar en ze geloven dat ik finales kan rijden."

"Stel dat ik bij Quick-Step weg ben met Van Avermaet en Naesen, dan zullen ze zeggen: "Wacht, want Gilbert is op komst, of Niki (Terpstra), Stybar of Yves (Lampaert)". Er zijn er genoeg, Gaviria is er ook nog. Ik wil weer finales rijden en geloof dat ik dat kan. Dimension Data leent zich daartoe."

Is het nu of nooit voor Vermote? "Je komt in een ploeg terecht en je hebt altijd een tactiek. Ik ben geen moeilijke jongen en als de ploeg zegt dat ik iets moet doen, doe ik dat. Dat vind ik ook normaal."

"Maar dan moet je ook wel beslissingen durven nemen zoals ik nu gedaan heb. Als je voelt dat het niet gaat lukken, moet je een keuze maken. Je moet je sportieve ambitie op 1 zetten en dat wil ik doen. Ik ga niet van de daken schreeuwen dat ik dit of dat ga winnen. Ik wil gewoon mezelf opnieuw ontdekken als renner en kijken waar ik uitkom. Dan hoef ik later geen spijt te hebben. Ik wil het gewoon proberen", besluit Vermote.