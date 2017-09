UCI gaat akkoord: 8 in plaats van 9 renners per ploeg

De voornaamste koersorganisatoren bereikten vorig jaar al een akkoord om het peloton in te krimpen. De UCI heeft dat idee nu bekrachtigd.

In de Tour, in de Giro en in de Vuelta mogen de wielerteams nog 8 in plaats van 9 renners opstellen. Dat betekent dat het peloton in de grote wielerrondes geen 198 meer, maar 176 renners telt.

Ook in de kleinere rittenwedstrijden komen er voortaan minder renners aan de start. Per team worden het 7 in plaats van 8 renners.