Tijdritkampioen Victor Campenaerts verruilt Lotto-Jumbo voor Lotto-Soudal

Marc Sergeant was zeer tevreden met zijn transfer. "Sinds hij prof is geworden heeft hij een gestage progressie geboekt. Hij werd elk seizoen beter. Victor is een getalenteerd tijdrijder. Hij heeft de voorbije jaren veel aan deze discipline gewerkt en daar kan hij nu de vruchten van plukken. Kijk maar naar zijn Europese titel."

"Victor is ook klaar om rittenkoersen van een week of minder te winnen, waarin een tijdrit een belangrijke rol speelt in het bepalen van het eindklassement, zoals in de voorbije Ronde van Groot-Brittannië waar hij vierde werd."

"Victor straalt in het algemeen een grote gedrevenheid uit. Ik ben ervan overtuigd dat hij een aanwinst zal zijn voor onze ploeg in een discipline waarin we op dit moment niemand hebben die erbovenuit steekt."