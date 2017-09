Cavendish bevestigt: "Ik rijd geen Zesdaags van Gent"

Cavendish werd zaterdagmiddag fel toegejuicht op het startpodium van de Primus Classic. Hij werkt op dit moment verder aan zijn comeback in het peloton na zijn zware val in de Tour waar hij een breuk aan zijn schouderblad aan over hield (foto onder).

"Het zijn lastige dagen geweest. Ik mis enorm veel wedstrijdritme. In Koolskamp moest ik gisteren opgeven door te veel pijn in mijn schouder. Ik hoop in de Primus Classic opnieuw een stap verder te zetten."

"Morgen rijd ik ook nog de GP Isbergues. En zo bouw ik verder en verder. Het is geen gemakkelijke periode geweest voor mij na die val in de Tour. Het WK moet ik ook laten schieten. In deze vorm heb ik daar niets te zoeken. De blessure is nog niet helemaal geheeld."