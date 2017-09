Chris Froome gaat uit de kleren voor de fotograaf

"Ik geef toe dat de proporties van mijn lichaam absurd zijn", vertelt Chris Froome in The Times. "Ik voel me een beetje belachelijk als ik in de spiegel kijk."

"Toen ik twee jaar geleden een test had gedaan, had ik 9,8 procent lichaamsvet. Het verraste me een beetje dat ik niet lager zat. Ik weet zeker dat het kan, maar dan wordt het riskant. Wat gebeurt er met je immuunsysteem?"