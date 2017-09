Zico Waeytens rijdt volgend voorjaar aan zijde van Wout van Aert

Waeytens vertelt over zijn transfer op de website van zijn nieuwe werkgever. Hij tekende voor één jaar: "Veranda's Willems-Crelan is een ploeg die een duidelijke weg is ingeslagen en op termijn alleen maar zal groeien."

"Ik voel dat het vertrouwen in mij groot is. Dat is altijd aangenaam. Volgend seizoen ligt er een mooi programma op mij te wachten. Zo zal ik mee het voorjaar rijden met Wout van Aert."

"En waarom eens niet mijn eigen kans wagen? Een Kuurne-Brussel-Kuurne moet me zeker liggen. Verder hoop ik ook in andere wedstrijden mijn snelle benen te kunnen tonen. De doelstelling is zo vaak mogelijk meespelen voor podium en zege."