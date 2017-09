Boonen: ""Merckxiaanse" Wellens kan het WK winnen"

"Als wij geen kans hebben, dan heeft niemand een kans", aldus Boonen. "We hebben een brede, sterke ploeg. Zoals altijd is een WK een beetje een loterij. Meestal zijn het wel de sterksten die overblijven, maar dan nog is het altijd een beetje gokken."

"Er is een aantal Belgen heel goed bezig. Wat Tim Wellens woensdag heeft gedaan in de GP de Wallonie was een beetje “Merckxiaans”. Zeker op dat parcours. Ik heb die koers een aantal keer gereden en het is zeker niet gemakkelijk om daar in de finale zo ver weg te geraken."