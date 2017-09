VIDEO: Tom Boonen opent pastabar: "Duizenden kilo's van gegeten tijdens carrière"

"Ik heb duizenden kilo's pasta gegeten tijdens mijn carrière, maar voor een lekkere pasta is er altijd plaats", vertelt Tom Boonen. "Je gaat toch altijd met een voldaan gevoel van tafel."

De zaak werd genoemd naar de vrouw die in de potten roert. "We zullen eerst kijken of deze zaak draait en dan proberen we nog één of twee restaurants op een andere locatie te openen", besluit de ex-wereldkampioen, die in het voorjaar een punt zette achter zijn carrière.